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الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

على هامش معرض الصحة العربي بـ«دبي»..

وزير الصحة يبحث التعاون مع "جونسون آند جونسون" في قطاع الأجهزة الطبية

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع ممثلي شركة «جونسون آند جونسون»، وذلك على هامش معرض الصحة العربي الذي يعقد في الفترة 28 يناير إلى 1 فبراير 2024 بإمارة «دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وزير الصحة والسكان يتفقد جناح هيئة الرعاية الصحية في معرض آراب هيلث 2024

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وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة EHS حلول الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع مسئولي شركة «جونسون آند جونسون» التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون في قطاع الأجهزة الطبية في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص في الرعاية الصحية.

 

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على تركيز الحملات الرئاسية في عام 2024 بشكل خاص على المجالات العلاجية الجديدة بما في ذلك الصحة العقلية، مشيرا إلى جهود وزارة الصحة، لتعزيز الرعاية الصحية، من خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، وكيفية زيادة الشراكة في النسخة القادمة من المؤتمر.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير ناقش استثمار «جونسون آند جونسون» ووجودها في مصر والتزامها بدعم قدرات الاقتصاد المحلي، في مجالات الطب المبتكر، وتخصصات الأورام، والأعصاب، والمناعة، وارتفاع ضغط الدم القلبي، والوعائي الرئوي، وشبكية العين.

 

حضر الاجتماع، السيد إرميا كابان مدير عام الشركة لأفريقيا وباكستان وإيران، والمهندس مازن تاخاه مدير الشؤون الحكومية والسياسة والتكنولوجيا الطبية في الشرق الأوسط، والسيدة رانيا أشرف مديرة الشؤون الحكومية والسياسة في الشرق الأوسط.
 

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