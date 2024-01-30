إزالة 112 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن ، وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 112 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، منها، إزالة 34 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة ، جاءت بواقع 3 حالات تعدِِ بمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا، وحالتي تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة المنيا، و29 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ، إلى جانب إزالة 71 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض بإستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة، إلي 7 حالات إيقاف وإزالة بناء دون ترخيص، داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.