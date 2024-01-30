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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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المكتبات المتنقلة توجد لأول مرة في تاريخ معرض الكتاب بدورته الـ55 (شاهد)

المكتبات المتنقلة
المكتبات المتنقلة

قال عمرو أبو بكر، مدير التسويق والخدمات الخارجية بمكتبات مصر العامة، إن المكتبات المتنقلة توجد لأول مرة في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 من خلال تعاون بين مكتبة مصر العامة والهيئة المصرية العامة للكتاب، وتتواجد بجوار جناح الطفل في المعرض.

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معرض الكتاب يضم مكتبتين متنقلتين هذا العام

وأضاف “أبو بكر”، خلال حواره لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن معرض الكتاب يضم مكتبتين متنقلتين هذا العام، مشيرا إلى أن المكتبات المتنقلة تضم أنشطة مصاحبة للأطفال بهدف توعيتهم وتشجيعهم على القراءة، فضلا عن إقامة العديد من الفعاليات للكبار.

المكتبة المتنقلة في معرض الكتاب

وتابع، أن المكتبة المتنقلة في معرض الكتاب تقدم خدمة استعارة الكتب من داخل المعرض، إذ يمكن لأي فرد عمل كارنيه عضوية سنوي في المكتبة المتنقلة لكي يستطيع استعارة أي كتاب داخل المعرض، ومن ثم التردد إلى أماكن تواجد المكتبة المتنقلة في مصر، موضحا أن هناك حوالي 9 مكتبات متنقلة في مصر منهم 3 داخل القاهرة، بينما الباقي يجوبون المحافظات وقرى حياة «كريمة».

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