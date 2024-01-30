150 ندوة تثقيفية لرفع الوعي الصحي بمرض نقص المناعة البشري بالدقهلية

أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصجة بالدقهلية، على جهود مسئولى البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز خلال العام الماضى والتى تضمنت تنظيم 153 ندوة وجلسة تثقيفية لرفع وعي الفرق الطبية والمواطنين لتقبل مرضى نقص المناعة البشري ومنع انتقال العدوى

من جانبها أكدت الدكتورة ريهام الهراس مسؤول البرنامج بالدقهلية، أنه تماشيا مع رؤية مصر 2030 في الحفاظ على صحة المواطنين والتمتع بحياة صحية جيدة بعيدة عن الوصم والتمييز جرى عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي داخل جميع المستشفيات

و أوضحت الهراس، أن العام الماضى شهد صرف العلاج الوقائى لعدد 4 من الفريق الطبي لحمايتهم اثناء التعامل مع الحالات الايجابية لفيروس نقص المناعه البشري علاوة على 6 اطفال تمت ولادتهم من سيدات متعايشات مع فيروس نقص المناعه البشري طبقا لبروتوكول منع إنتقال العدوى من الام إلي الجنين

واشارت إلى تنظيم نحو 52 مروراً على وحدات الغسيل الكلوي الخاصة بالمحافظة من خلال لجنة مشكلة بالتنسيق مع الادارات المعنية للتأكد من سلامة اجراءات العمل المتعلقة بالفيروسات المنقولة عن طريق الدم

ولفتت أن عدد المستفيدين بخدمة مركز المشورة والفحص الطوعى بلغ 243 حالة تم تقديم مشورة وفحص وتحليل لهم مشيرة إلى أنه تم إفتتاح مركز للمشورة والفحص الطوعى داخل جامعه المنصورة بمبنى المراكز الطبية الثلاثة للتوسع في تقديم خدمات المشورة والفحص لطلبة الجامعة وكذلك المترددين على المستشفيات الجامعية