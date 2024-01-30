الزراعة تضم قافلة الخير البيطرية المجانية الثامنة لعلاج مواشي صغار المربين بالدقهلية

بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بضروره التواصل والتلاحم مع المربيين ومساعدتهم فى حل المشاكل والمعوقات على أرض الواقع وتنفيذ سلسلة من القوافل والزيارات والندوات الإرشادية والتوعوية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة



تحت رعاية كريمة د أيمن مختار محافظ الدقهلية والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب تم تنفيذ قافلة الخير البيطريه المجانية الثامنة فى محافظة الدقهلية بمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة ومديرية الطب البيطري بالدقهلية ونقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية وكلية الطب البيطري جامع صوته المنصورة ومستشفى بروك الخيرى.

وياتى ذلك فى اطار جهود الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتعظيم إنتاجها، وقد قامت القافلة بعلاج الأبقار والجاموس بمقر القافلة الى جانب عدد من الزيارات المنزلية وإجراء عدد من العمليات الجراحية والكشف باستخدام أجهزة السونار وقد شارك القطاع الخاص ممثلا فى عدد 10 شركات أدوية متخصصة وتهدف سلسلة القوافل لتحقيق الأمن الغذائى بالبلاد من خلال الحفاظ علي الثروة الحيوانية وتقديم أوجه الرعاية الطبية والصحية لها ولضمان سلامتها وقيمتها الغذائية، بالإضافة إلي تحقيق المستهدف من حجم الإنتاج من الثروة الحيوانية وتم تنفيذ قافلة إرشادية زراعية إلي جانب قوافل الخير، حيث شهدت مناقشة أهم الأمراض التي تصيب محصول القمح وطرق المكافحة، وترشيد استهلاك المبيدات الزراعية، وترشيد استهلاك الأسمدة الزراعية، وذلك بهدف توعية المزارعين بالطرق السليمة في زراعة القمح وتفادى الاستهلاك الزائد من المبيدات من أساتذة متخصصين في هذا المجال وبذلك تم تنفيذ قافلة إرشادية توعوية زراعية متكاملة.

وصرح د ممتاز شاهين- مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بان هذه القافلة هى احدى سلسلة القوافل التى ينظمها وينفذها المعهد مع الجهات المتخصصة ذات الصة والقطاع الخاص لدعم الاخوة المربين وتحسين احوال معيشتهم وحل المعوقات التى تواجههم على أرض الواقع لزيادة الانتاجية فى كل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وغيرها .كما اكد على ان جميع امكانيات المعهد بالمقر الرئيسى وفروعه في خدمة المربين والمزارعين