الضوينى يطالب تفعيل أنشطة المنظمة العالمية للخريجين من خلال سفراء الأزهر

قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف إن مشروع «سفراء الأزهر» لمنظمة «خريجي الأزهر» يؤدي خدمات جليلة لأبنائنا الطلاب الأزهريين؛ لتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، مطالبا بالمزيد من الجهد حتى يتم تضافر الجهود بين الجامعة ومجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهرية للمشاركة الفعالة في هذا المشروع؛ ليكون هذا العام منطلقًا جديدًا لإضافة ما هو أفضل للمتدربين.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمشروع «سفراء الأزهر» في مستهل العام الجديد، بمقر المنظمة بمدينة نصر، والذي حضره أ.د سلامة داود، وئيس جامعة الأزهر، و أ.د محمد المحرصاوي، وأسامة ياسين نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، و نواب رئيس جامعة الأزهر.

مشاركة الفروع الداخلية



طالب وكيل الأزهر بتفعيل أنشطة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال هذا المشروع بمشاركة الفروع الداخلية وبالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، وأشاد أيضًا بخريجي الأزهر النابغين الذين يتولون مواقع هامة في المجتمع.



حضر اللقاء منسقو مشروع «سفراء الأزهر» بالكليات المختلفة على مستوى الجمهورية.

على الجانب الآخر يقدم جناح الأزهر الشريف بـمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55 لزواره كتاب "الأزهر والقضية الفلسطينية"، في ٤ مجلدات، تضم العديد من الأبحاث التي نشرت في مؤتمرات عقدت في الأزهر الشريف لهذه القضية وما يتعلق بها، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

انطلاقا من الأحداث الجارية، وما يحدث لإخواننا من أهل غزة؛ من قتل وتشريد وتدمير واعتداءات، لم يعرف التاريخ الحديث لها مثيلا، حتى إنها وصفت من قبل بعض ساسة الغرب بأنها نازيَّةٌ جديدة، يقوم بها اليهود الصهاينة على شعب أعزل، يأبى الذل ويرفض الاستكانة أسهم الازهر في تبصير الأجيال الموجودة بالقضية الفلسطينية وأبعادها، وواجب الأمة نحوها، خصوصا وأن هذا العدو يزعم أن القضية الفلسطينية لم تعد تشغل بال شباب العرب والمسلمين، ولكن الواقع أثبت كذبه وبهتانه.

يقع الكتاب في ٤ مجلدات، يشتمل المجلد الأول على البحوث التالية: "الجهاد" لفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود، "بشائر عن معركة المصير بين المسلمين وإسرائيل"، لسماحة الأستاذ الشيخ نديم الجسر، "إرادة القتال في الجهاد" للسيد اللواء الركن محمود شيت خطاب، "الجهاد طريق النصر" لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله غوشة، "الجهاد في الإسلام" لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي، "الجهاد بالمال في نظر الإسلام" لفضيلة الأستاذ الدكتور.محمد عبد الله ماضي، "الجهاد والاستشهاد في سبيل الله والتولي يوم الزحف" للفريق عبد الرحمن محمد أمين، "العمل الفدائي في نظر الإسلام" للسيد الأستاذ عبد الله كنون.

ويتناول المجلد الثاني البحوث التالية: "مكانة بيت المقدس في الإسلام" للأستاذ عبد الحميد حسن، "مكانة بيت المقدس في الإسلام"، للأستاذ الدكتور إسحاق موسى الحسيني، "مكانة القدس في الإسلام" لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحميد السايح، "جوهر القضية الفلسطينية" للدكتور كامل الباقر، "المسلمون و استرداد بيت المقدس" لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد محمد الفحام، "الجانب الإسلامي من القضية الفلسطينية" للأستاذ الدكتور إسحاق موسى الحسيني، "(الكلمة) و(الحركة) ودورهما الأساسي في نهضة المسلمين" للسيد الوزير٠ إبراهيم الطحاوي، "واجب المسلمين نحو بيت المقدس" للأستاذ الدكتور / إسحاق موسى الحسيني، "الإسلام ووحدة العرب" لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله ماضي، "واجب المسلمين نحو مشكلات الاحتلال الصهيوني بعد استنفاد الجهود السلمية" لسماحة الأستاذ الشيخ عبد الحميد السايح، "قضية فلسطين وواجب المسلمين" للسيد الأستاذ صالح مسعود بويصير، "قضية فلسطين وأحوال المسلمين" للسيد الأستاذ عبد الله الشيخلي.

فيما يستعرض المجلد الثالث البحوث التالية:

"فلسطين وإسرائيل" للأستاذ الدكتور إسحاق موسى الحسيني، "اليهود كما تحدث عنهم القرآن الكريم" لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الستار السيد، "الإسراء وفلسطين ودولة اليهود" للشيخ أسعد التميمي، موقف اليهود من الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام ﷺ للأستاذ محمد عزة دروزة، "دور اليهود في العدوان على قاعدة الإسلام في المدينة" للوزير الدكتور عبد العزيز كامل، "موقف اليهود من الإسلام والمسلمين في العصر الأول" لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحميد الديباني، "موقف اليهود من الإسلام والمسلمين في العصر الأول" لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله المشد، "اليهود في العصور الوسطى - دراسة مقارنة بين الشرق والغرب" للدكتور عبد الفتاح عاشور، "الدين والدولة في إسرائيل" لفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد البهي.

يشتمل المجلد الرابع والأخير على البحوث التالية: "الصهيونية العالمية ومأساة فلسطين العربية" للأستاذ وفيق القصار، "الصهيونية وفلسطين" للدكتور سيد نوفل، "العنصرية أساس قيام إسرائيل" للأستاذ الدكتور إسحاق موسى الحسيني، "العنصرية أساس قيام إسرائيل" للأستاذ الدكتور حسن ظاظا، "جرائم الصهيونية ضد القرآن الكريم" للأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم مهنا، "عدوان اليهود على المقدسات الدينية" لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحميد السايح، "محنة حقوق الإنسان في إسرائيل" للأستاذ وفيق القصار، "محنة حقوق الإنسان في إسرائيل" للدكتور مصطفى الرافعي،"إسرائيل كركيزة للاستعمار بين المسلمين" للأستاذ الدكتور حسن ظاظا، "أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية" للواء الركن محمود شیت خطاب، "دور الاستعمار في تمزيق الكيان الإسلامي" للأستاذ الشيخ محمود صبحي.