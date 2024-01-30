ضبط 17 قضية اتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال حملات أمنية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (330) قضية تموينية بإجمالى (144) متهم وبحوزتهم (40,631 طن أرز - 70,700 طن دقيق - 16,508 طن مكرونة - 8,625 طن أعلاف - 18129 لتر زيت - 9542 علبة سجائر - 5,450 طن فول - 38,414 طن سكر.



وفى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى تم ضبط عدد (17) قضية بإجمالى (17) متهم وبحوزتهم (53,356 دولار أمريكى - 19,168ريال سعودى - 38,600 يورو - 675 درهم أماراتى - 552 ريال قطرى - 900 دينار عراقى - 25,000 دينار ليبى - 1,705,075 جنيه مصرى.