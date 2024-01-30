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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 17 قضية اتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال حملات أمنية

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (330) قضية تموينية بإجمالى (144) متهم وبحوزتهم (40,631 طن أرز - 70,700 طن دقيق - 16,508 طن مكرونة - 8,625 طن أعلاف - 18129 لتر زيت - 9542 علبة سجائر - 5,450 طن فول - 38,414 طن سكر.

وفى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى تم ضبط عدد (17) قضية بإجمالى (17) متهم وبحوزتهم (53,356 دولار أمريكى - 19,168ريال سعودى - 38,600 يورو - 675 درهم أماراتى - 552 ريال قطرى - 900 دينار عراقى - 25,000 دينار ليبى - 1,705,075 جنيه مصرى.

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