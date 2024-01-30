ندوة تثقيفية عن ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة بمركز شباب عرب العطيات

نظم مركز شباب عرب العطيات البحرية التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج ندوة تثقيفية عن ( ثورة ٢٥ يناير واعياد الشرطة ) وذلك في إطار الخطة الداخلية للمركز طلائع وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

وقال محاضر الندوة، إن يوم ٢٥ يناير يحمل في طياته للمصريين مناسبتين هامتين وفارقتين في تاريخ مصر وهما :- اولا :- الإحتفال بعيد الشرطة المصرية والذي نحتفل به يوم ٢٥ يناير من كل عام والتى تصدت فيه الشرطة للإحتلال الإنجليزى عام ١٩٥٢ بمدينة الإسماعيلية واستشهد فى ذلك اليوم ٥٠ فردا من خيرة أفراد الشرطة المصرية والتى كانت تدافع عن تلك المدينة الباسلة وشعبها ضد الإحتلال الغاشم .



والمناسبة الثانية :- الإحتفال بذكرى قيام ثورة الشعب يوم ٢٥ يناير لعام ٢٠١١ ضد الظلم والفساد والحياة المعيشية الصعبة آن ذاك وثورة الشعب كله مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية .

وانهي المحاضر لقاؤه بتوجيه تحية من القلب لرجال الشرطة البواسل الشرفاء على مدى العصور وتحية شكر وتقدير للشعب المصري الذي أبهر كافة دول العالم بثورته وتحقيق مطالبه .

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن ثورة 25 يناير هي ثورة الشعب ضد الفساد الذي توغل داخل مؤسسات المجتمع المدني .