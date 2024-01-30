محمد حماقي برفقة ابنته الكبرى للمرة الأولى.. صورة

شارك الفنان محمد حماقي صورة جديدة له برفقة ابنته الكبرى فاطمة مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

الظهور الأول لابنة حماقي الكبرى

يُعد ظهور فاطمة هو الأول منذ ولادتها حيث قرر حماقي رفض ظهورها إعلاميًا حين تصل إلى سن مناسب وتختار هي بنفسها موعد ظهورها.

فاطمة محمد حماقي من موالدي يونيو 2017 من زوجته السيدة نهلة الحاجري، وهي الابنة الوحيدة والكبرى لـ حماقي، بعد عودته لزوجته في 2016 بعد فترة انفصال دامت لعامين .

تزوج حماقي في 2011 واستمر زواجه حتى 2014 ليدخل في مرحلة انفصاله عنها دون الإعلان عن أي تفاصيل عن تلك المرحلة الصعبة، وعادا في 2016 وأهدى لها رسالة شكر في كليب “مابلاش” ليعلن بذلك للإعلام ومحبيه رسميًا عودتهما .

وعلى جانبٍ آخر يستعد حماقي لحفله الجديد في السعودية بعد توقف دام لـ 4 أشهر بسبب الأحداث الراهنة في قطاع غزة، والذي يقام في مدينة جدة في الثاني من فبراير القادم، على أحد السواحل الكبرى هناك.

آخر حفلات حماقي قبل أحداث غزة

كانت آخر الحفلات الغنائية لـ حماقي في أكتوبر من العام الماضي بالإسكندرية، والتي شهدت حضور جماهيري ضخم فاق التوقعات، وتوقف نشاطه بعدها نظرًا للأحداث الراهنة التي يعشيها أهل قطاع غزة مع العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 من أكتوبر.

جولة أمريكية لـ حماقي للمرة الأولى في تاريخه

وفي سياقٍ متصل يستعد حماقي لجولة غنائية أمريكية للمرة الأولى في مسيرته الفنية، التي تنطلق في الفترة بين فبراير حتى مطلع مارس 2024، في تورنتو بكندا مرورًا بـ لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وختامًا بـ ديترويت.

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من أغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.