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الثلاثاء 30 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا تنفذ حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الشوارع

حملة الإشغالات
حملة الإشغالات

شنت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملات مكثفة لإزالة ورفع الإشغالات من حرم الطريق العام ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ، في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ، لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام ، وذلك تيسيراً على المواطنين ، وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

وفى هذا السياق، أكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية مستمرة بتكثيف حملات رفع الإشغالات لضبط حركة الشارع ، على كباري المشاة  والأرصفة الجانبية ، وشوارع المدينة ، وأمام المقاهي لتيسير الحركة المرورية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 60 محضر إشغال للطريق العام ، بأحياء شمال وغرب ووسط المدينة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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