المنيا تنفذ حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الشوارع

شنت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملات مكثفة لإزالة ورفع الإشغالات من حرم الطريق العام ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ، في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ، لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام ، وذلك تيسيراً على المواطنين ، وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

وفى هذا السياق، أكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية مستمرة بتكثيف حملات رفع الإشغالات لضبط حركة الشارع ، على كباري المشاة والأرصفة الجانبية ، وشوارع المدينة ، وأمام المقاهي لتيسير الحركة المرورية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 60 محضر إشغال للطريق العام ، بأحياء شمال وغرب ووسط المدينة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.