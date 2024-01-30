تدريب فتيات أبو حماد على صناعة الجلود والاكسسوارات

نفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، برنامج تدريبي حرفي للفتيات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية «I. L.O»، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 21:29 من يناير الجاري.

وتم تنفيذ البرنامج التدريبي الحرفي؛ بمركز شباب الحلمية لحرفة «الجلود» ومركز شباب بحطيط لحرفة «الإكسسوارات»، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والمنظمة الدولية.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن مشروع التدريبات الحرفية، يهدف إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل، وتقديم خدمات لهم من خلال تمكينهم على مهنه حرفية لسد حاجاتهم ورفع مستوى المعيشة للقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية تساعد في ظل الظروف الاقتصادية.

ولفت إلى حرص مديرية الشباب والرياضة على المساهمة فى تدريب الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، وهو نهج تحرص المديرية على تنفيذه بصورة مستمرة من خلال التعاون مع الوزارة والمنظمات الدولية، داخل مراكز الشباب.