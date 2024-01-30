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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصابة 4 عمال في حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

شهد قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام توك توك بتروسيكل نتج عنه إصابة 4 عمال يقيمون بدائرة مركز دار السلام بكسور وجروح متفرقة بالجسم وإشتباه ما بعد الارتجاج وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة جرجا بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين دائرة القسم .

وإنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية " توك توك " قيادة "السيد . ع . ا . ع" 24 سنة جزار ومقيم دائرة مركز دار السلام إختل مقود الدراجة بيده واصطدم بالمواجهة بدراجة نارية تروسيكل قيادة "أحمد . م . س . م" 19 سنة سائق ومقيم دائرة مركز دار السلام .

 ونتج عن الحادث إصابة كل من :- "إبراهيم . ع . ا" 19 سنة عامل بكسر بالفخذ الأيمن و"مصطفى . ا . ا . د" 19 سنة باشتباه ما بعد الأرتجاج و"تامر . ع . ر . س" 17 سنة عامل بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن من مستقلي التوك توك وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة و"أحمد . ع . ع . ا" 20 سنة عامل وجميعهم مقيمون بدائرة مركز دار السلام  جرح قطعي بفروة الرأس  من مستقلي التروسيكل .

وبسؤال قائدي المركبتين والمصابين بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهه الجنائية، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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