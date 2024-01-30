نقابة الأطباء البيطريين تعلن لأعضائها عن موعد رحلة الأقصر وأسوان 

أعلنت الدكتورة سمر الدسوقى مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للبيطريين، عن رحلة إلى الأقصر وأسوان في الفترة من 17 – 20 فبراير 2024 اربعة أيام / ثلاث ليالي، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين.

وأوضحت مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للبيطريين، أن الرحلة تقام على المركب العائم النبيلتان خمس نجوم ( فطار – غذاء- عشاء ).

وأشارت إلى أن قيمة إشتراك العضو أو المرافق الأول في الغرفة المزدوجة او الثلاثية 5400 جنيه، شاملة مقعد فى القطار ذهاب واياب درجة اولي(vip)، 6400 جنيه للمرافقين الأخرين بعد المرافق الأول شاملاً مقعد في القطار.

وأضافت الدكتورة سمر الدسوقى، أن الطفل من سن يوم إلى 5.99 أعوام (مجانًا) دون مقعد فى القطار، ولطفل من 6 أعوام إلى 11.99 أعوام يتم سداد قيمة 2900 دون مقعد فى القطار، والأطفال من 12 سنة يحتسب فرد كامل، مؤكدة أن قيمة حجز الكرسي الإضافي 585 جنيهًا ذهاب وعودة.

الشروط الواجب توافرها للسفر لرحلة الأقصر وأسوان

1- سداد اشتراك النقابة لعام 2024، ويمكن سداد اشتراك النقابة عن طريق فوري على رقم 7613.

2- الكارنيه ساري.

3- سداد قيمة الاشتراك في الرحلة عن طريق السداد المباشر في النقابة العامه في جاردن سيتي، أو فوري علي رقم 7614، أو رقم حساب بنك مصر 1500199000000033.

المستندات المطلوبة للسفر لرحلة الأقصر وأسوان

أ- صورة الكارنيه.

ب- صور الرقم القومي للعضو والمرافقين.

ج- صور شهادات ميلاد الأولاد.

د- صورة إيصال دفع اشتراك.

ويتم إرسال المستندات عبر الواتساب

‎01027900776‬‏ /‎01096541467‬‏