الرواق الأزهري بالغربية يحتفي بحفظة القرآن الكريم بالمعهد الأحمدي

نظمت إدارة فروع الرواق الأزهري بالغربية، حفلًا لتكريم الدارسين الخاتمين للقرآن الكريم، بالمعهد الأحمدي بطنطا، وذلك بحضور فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور احمد اسماعيل أبو شنب، عميد كلية أصول الدين بطنطا سابقًا، والشيخ عبد الرحمن رضوان، مدير شؤون القرآن الكريم، والاستاذ جمال غرابة، مدير إدارة فروع الرواق بالغربية، وأعضاء إدارة الراوق بالغربية، وأولياء الأمور.

وبدء الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمة لمدير الرواق بالغربية، وفي كلمته أشار فضيلة الشيخ عبداللطيف طلحة، لدور الرواق الأزهري، وأنواع الدراسةبه، ما بين تحفيظ الأطفال والكبار، وتدريس العلوم الشرعية والعربية، موضحًا أن الدارسين يتم اختبارهم بمستويات متعددة، إلى جانب الامتحان الختامي الإلكتروني المسجل بالفيديو، لضمان تحقيق الشفافية، وحصول كل طالب على الدرجة التي يستحقها.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات والهدايا على الخاتمات لكتاب الله، البالغ عددهن اربع وعشرون خاتمة جميعهن من السيدات.