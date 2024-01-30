جامعي سوهاج تحاول إنقاذ طفلة تناولت قرص لحفظ الغلال بجرجا

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة طفلة في السابعة من عمرها تقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ حال تواجدها بمنزلهم وجرى حجزها بقسم الباطنة تحت تصرف النيابة العامة .

البداية تأتي عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لقسم شرطة جرجا بوصول الطفلة "فريدة . ع . ح . م" 7 سنوات ومقيمه دائرة القسم مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال.

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدتها "كريمة . ع . م . ح" 38 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية أفادت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة بالمنزل قامت بإستحلاب قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ مما أدي لإصابتها ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .