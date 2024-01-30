هل يشكل نظام الردع النووي الأمريكي تهديدا للعالم مع تصاعد الصراعات العالمية؟

يشهد تحديث نظام الردع النووي الأمريكي عددًا من المشكلات، التي قد تؤثر على الردع النووي وتؤخر استبدال الصواريخ القديمة بأخرى جديدة.

فيما مجلة أمريكية، أن حالة الثالوث النووي للدولة، إلى جانب قاذفات القنابل من طراز "بي-52"، التي يبلغ عمرها نصف قرن والغواصات غير الموثوقة بشكل كاف، تثير قلقًا بالغًا بين السياسيين والقيادة العسكرية الأمريكية.

وبحسب مجلة "فوربس"، فإنه وفي أواخر عشرينيات القرن العشرين، سيبدأ التخلص التدريجي من الغواصات المسلحة نوويًا، ولا تزال الصواريخ التي تطلق من الجو تحملها طائرات "بي-52"، التي تم بناء آخِرها عام 1962، كما تم استبدال صواريخ "مينوتمان 3" الباليستية العابرة للقارات بصواريخ "سنتينل" الجديدة.في الوقت ذاته، هناك عوامل عدة تعوق الاستبدال السريع، وهي زيادة تكلفة البرنامج مقارنة بمستوى خط الأساس بنسبة 37 بالمئة، بالإضافة إلى ذلك، سيتعين تحديث البنية التحتية بأكملها، وهي 450 صومعة إطلاق محصنة وعشرات مراكز التحكم في الإطلاق والاتصالات فيما بينها. وتقع جميع هذه المرافق تحت الأرض، منتشرة في خمس قواعد واسعة بسبع ولايات أمريكية.

وفي وقت سابق، أفيد أن عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اعترفوا بأن الترسانة النووية الأمريكية قديمة بشكل خطير وسيئة بسبب عدم كفاية التمويل.