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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حاكم النيل الأزرق يؤكد التزام حكومته وانحيازها للقوات المسلحة السودانية

حاكم النيل الأزرق
حاكم النيل الأزرق

جدد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق، إلتزام حكومة وفعاليات الإقليم وكامل إنحيازهم لصف القوات المسلحة السودان، في معركتها المقدسة في مواجهة مليشيا التمرد وأعوانها بالداخل والخارج . 

جاء ذلك خلال المقابلة الصحفية التي أجراها الزميل الصحفي صديق دلاي مع الحاكم.

حيث إستعرض  الحاكم في المقابلة الصحفية الأوضاع الراهنة والتحديات، والمشروعات المستقبلية بالإقليم، على صعيد الخدمات التي تهم المواطنين في مقدمتها الأمن وخدمات التعليم والصحة والمياه والطرق والكهرباء والمشروعات التنموية الأخرى، الى جانب الجهود الجارية لتوظيف الموارد اللازمة لدعم قضايا العائدين والنازحين المتأثرين بالأوضاع الإنسانية، بسبب الحرب والأحداث الأمنية بالإقليم وولايتي الجزيرة والخرطوم .

وأعرب عن تقديره لمواقف الحكومة الإتحادية، والمنظمات والهيئات الخيرية وصادق إسهامهم في دعم الإستقرار والنهضة التنموية بالإقليم.

وأشاد بمبادرات المرأة والشباب وصادق إستجابتهم للإنخراط في كتائب المقاومة الشعبية الداعمة لقوات المسلحة.

وقال إن الحكم الذاتي جاء لتمكين الإقليم من اللحاق بركب الأقاليم الأخرى على مستوى البلاد .

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