الصالحية الجديدة: صيانة شبكات الصرف الصحي لتحسين البنية التحتية وضمان سلامة البيئة

تابع المهندس خالد شاهين، رئيـس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية واحتمالية سقوط الأمطار.

وأكد رئيس جهاز الصالحية الجديدة، أن هذه الأعمال تأتي في إطار الرعاية الشاملة للبيئة وصحة المجتمع، لافتا إلى أن الجهاز يسعى إلى الحفاظ على جودة وفاعلية البنية التحتية للصرف الصحي بشكل عام وفي فصل الشتاء بشكل خاص.

ولفت إلى أعمال الصيانة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية في المدينة، حيث يتم التركيز على الحفاظ على أداء الشبكات بشكل منتظم وتحديثها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المتزايدة.

ونوه إلى أن من استراتيجية الجهاز؛ هذه الأعمال التي تعكس الرؤية الحقيقية لتطوير البنية التحتية المحلية، وتحسين جودة الحياة للمجتمع.