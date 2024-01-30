عاجل
إثيوبيا تطالب ايجاد بعقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر مع الصومال محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٨.٤ %
الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الصالحية الجديدة: صيانة شبكات الصرف الصحي لتحسين البنية التحتية وضمان سلامة البيئة

أعمال الصيانة والتطهير
أعمال الصيانة والتطهير

تابع المهندس خالد شاهين، رئيـس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية واحتمالية سقوط الأمطار.

 وأكد رئيس جهاز الصالحية الجديدة، أن هذه الأعمال تأتي في إطار الرعاية الشاملة للبيئة وصحة المجتمع، لافتا إلى أن الجهاز يسعى إلى الحفاظ على جودة وفاعلية البنية التحتية للصرف الصحي بشكل عام وفي فصل الشتاء بشكل خاص.

ولفت إلى أعمال الصيانة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية في المدينة، حيث يتم التركيز على الحفاظ على أداء الشبكات بشكل منتظم وتحديثها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المتزايدة.

ونوه إلى أن من استراتيجية الجهاز؛ هذه الأعمال التي تعكس الرؤية الحقيقية لتطوير البنية التحتية المحلية، وتحسين جودة الحياة للمجتمع.

مواد متعلقة

اطلاق الوثيقة والخريطة الاستراتيجية للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حتى عام 2026

صرف الإسكندرية: شهدنا أمطارًا غزيزة طوال الـ6 أيام الماضية

مياه الشرقية تستطلع آراء أهالي كفر الباشا حول رضاهم عن الخدمات المقدمة

32 مليار دولار حجم مبيعات LG بحلول عام 2030

مياه القناة : بدء أعمال الاحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بمنطقة الدوحة

متابعة مستمرة لتطهير بيارات الصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

تركيب 250 وصلة مياه منزلية مجانية للأسر الأكثر احتياجاً بالشرقية| صور

طبيب أطفال مزيف في نجع حمادي العام وصيدلي لإدارة أبوتشت الصحية
الجريدة الورقية