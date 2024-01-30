مآسي الأساطير تتحقق في فلسطين.. بائعة الخبز الفلسطينية تُدمي قلوب الملايين ألمًا على غزة

على غرار بائعة الكبريت



في مشهد مؤلم رج قلوب الملايين حزنًا وألمًا على الحال التي وصلت له غزة الأبية.. لصورة متدوالة على مواقع التواصل تظهر طفلة "بائعة الخبز" في أحد شوارغ غزة، وهى تناضل ظروف الحرب وشح القوت وطقس الشتاء القارس وحيدة باكية بجانب مخبوزاتها على أحد الأرصفة .

وبطبيعة الحال أعاد المشهد المذكور قصة الفتاة بائعة الكبريت إلى الأذهان للكاتب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن، والذي لم يدرك يومًا أن خياله سيتحقق وسطوره ستلخص آلاف طفلة فلسطينية تكافح لمساعدة أهلها بالتزامن مع العدوان الذي يدك العائلات الفلسطينية دكًا بغزة.

فيما كانت الطفلة "بائعة الكبريت" التي نسجها الكاتب عام 1845 من محض خياله أوفر حظًا من "بائعة الخبز" الحقيقية، فالأخيرة لم يكن لديها أعواد ثقاب تساعدها على تدفئة يديها الباردتين، ولا ظهرها المقوس أمام لفحات البرد.

ولعل تشابه الأحداث بين الأسطورة والواقع لا يصل إلى نفس النهاية التي لقت فيه بطلة قصة "بائعة الكبريت" الرحيل بهدوء بمعدة خاوية وجسد بارد "إلى السماء مع جدتها"، وإن كان واقع .

نهايات الكثير من أطفال غزة بذات الألم المآساوي تحت وطأة حرب لا تفرق بين طفل أو عجوز أو شريد، وانتهى بهم الحال تحت الركام، أو في برادات المستشفيات، أو في الشوارع الباردة بلا مأوى من مياه الأمطار.

وبحسب الاحصائيات الرسمية التي تلخص المآساة بلغ عدد الأطفال القتلى في غزة أكثر من 10400 طفل منذ بداية الصراع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبالرغم من هول هذا الرقم في عالم تسوده منظمات "اليونيسيف" و"حقوق الإنسان" و"حرية التعبير" وغيرها، إلا أن جميعها فشل في إيقاف الحرب الطاحنة التي أودت بالآلاف.