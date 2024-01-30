جناح الأزهر الشريف يواصل فعالياته الثقافية والتنويرية مع انطلاق سادس أيامه

معرض الكتاب..

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم السادس من أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، حيث واصل طلاب وبراعم الأزهر الشريف تقديم الفقرات الفنية المميزة والأناشيد والابتهالات الدينية الداعمة لتعزيز روح الوطنية والانتماء، ونشر قيم التسامح والمحبة والإخاء، مع التعريف بالقضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يشهد الجناح اليوم، انعقاد مجموعة من ورش العمل والندوات العلمية والثقافية، مع مواصلة استقبال الجمهوري للرد على الفتاوى والاستفسارات الدينية، حيث سينظم الأزهر ندوة بعنوان: "نظريات التجديد في السنة النبوية "إشكالية المنهج والمآلات"، يشارك فيها الدكتور أيمن الحجار، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، والدكتور جاد الرب أمين، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية الأسبق، ويقدمها الدكتور محمد البحراوي، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، بالإضافة لمواصلة سلسلة الندوات "قراءة في كتاب"، مع كتاب "هيئة كبار العلماء وقضايا الأمة"، ويشارك فيها الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن يحيى، مدير عام شؤون هيئة كبار العلماء، ويقدمها الإعلامي حسن الشاذلي، المذيع بالتلفزيون المصري.

الأزهر شارك للعام الثامن على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بقاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.