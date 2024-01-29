المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة كوريا الجنوبية

اختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مساء اليوم الإثنين استعداداته لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية ببطولة كأس آسيا.



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وأدي لاعبو الصقور مساء اليوم حصة تدريبية على ملعب أسباير ، أتبعتها بعض تمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمارين تكتيكية.

وقبل انتهاء التدريبات الجماعية أجري مانشيني تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وشهد المران الجماعي للاخضر استبعاد فيصل الغامدي بسبب تعرضه لنزلة برد وقرر الجهاز الطبي إراحته.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي غدا الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس آسيا 2023.

