أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 30 يناير بالفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار بعد إرتفاع أسعار الأعلاف خلال الأسبوع الماضي.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء بين 340 إلى 360 جنيها بينما بلغ سعر الكيلو من الماعز 375 جنيها، مع عدم إلتزام الجزارين والتجار بالأسعار.

وفي أسواق الطيور تم بيع الكيلو من الدواجن البيضاء بمبلغ 85 جنيها في محلات بيع الدواجن للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 74 جنيه والساسو 105 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 112 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الرومي 120 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 115 جنيها والبط المولار بمبلغ 95 جنيها والبط البيور والفرنساوي 90 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 175 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 95 جنيها وبدون العظم بمبلغ 105 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 85 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 95 جنيها والهياكل 43 جنيها والأجنحة 60 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 115 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب115 جنيها، بينما سجل سعر البيض 135 جنيها للكرتونة.

كيلو اللحوم الحمراء يتخطى حاجز ال360 جنيها في الفيوم

وأفاد تجار الدواجن البيضاء أن ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأسبوع الماضي تسبب في زيادة العرض عن الطلب، وهو ما أدى إلى إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، ومع ارتفاع أسعار الأعلاف بدأ تزايد أسعار الدواجن تلقائيا، بالإضافة إلى تحكم العرض والطلب في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إرتفاعا ملحوظا في الأسبوع الماضي بحوالي 35% مما تسبب في إرتفاع أسعار الدواجن تلقائيا، بحوالي 20 جنيها في الكيلو الواحد مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء بحوالي 50 جنيها في الكيلو، بعد إرتفاع أسعار اللحوم القائم في الأسواق إلى 175 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.