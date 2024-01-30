إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالهرم

أصيب 4 اشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق فى منطقة الهرم ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.



وبمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق بمنطقة الهرم، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 4 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .



وفى سياق متصل استمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن الشاب كان يقود السيارة بتهور وبسرعة جنونية وتصادف ذلك مع مرور 3 فتيات وقفن على حافة الطريق لما يقرب من دقيقتين يتظرن توقف السيارات لمرورهما، وعقب خلوها من السيارات حاولن المرور لتفاجأهن بسيارة قادمة بسرعة جنونية ومتهورة دهستهن وأطاحت بهن لمسافة بعيدة في الطريق، وفر السائق هاربًا بمحيط ميدان الجامع بمصر الجديدة، لكن تم تحديد أرقام السيارة وضبطه من قبل الأجهزة الأمنية بالقرب من محيط الحادث.

وجاء في التقرير الطبي للفتايات أنهن مصابات بنزيف في المخ، وكسور متفرقة بالجسم، وعلى إثر ذلك قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت عرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وندب خبير هندسي لوضع تصور لكيفية وقوع الحادث وفحص السيارة الملاكي، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.