"كأنك تراه" و"فلسفة الخلق" جديد د.عمرو شريف بنيوبوك في معرض الكتاب

تصدى للموجات الالحادية والعلموية والسلفية..

صدر للمفكر الكبير د.عمرو شريف كتابان على درجة من الأهمية عن " نيوبوك للنشر والتوزيع" الاول " كأنك تراه... إنك بالوادي المقدس" والثاني " فلسفة الخلق..كيف نشأت الكائنات الحية".



لعل المشروع الفكرى للدكتور عمرو شريف في العلاقة بين العلم والفلسفة والدين من المشاريع الفكرية الرائدة في مجالها في العقود الأخيرة.اذ حاز القبول الواسع لدى العديد من المؤسسات العلمية والفلسفية والدينية عند الناطقين بالعربية ولما كان المشروع الفكرى للدكتور عمرو شريف قد جاء على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية فيما يزيد على الخمسة عشر كتابا كبيرا فقد تلقي د.عمرو شريف الكثير من الدعوات أن يخرج للمكتبة العربية كتابا واحدا شاملا للخطوط العريضة لمشروعه الفكرى حتى يسهل الإلمام به وقد استجاب المفكر الكبير لهذا الطلب فكان هذا السفر المهم جدآ.



لقد جاء هذا المشروع الفكرى في الوقت المناسب تماما إذ أنه سبق ثلاث موجات أصولية عالية ظهرت في عالمنا الاسلامي وأصبحت تهدد الفهم الاسلامى الصحيح وهى الموجات "الالحادية والعلموية والسلفية " حتى صار الاطلاع على هذا المشروع الفكرى للعالم الكبير لا غنى لكل مثقف عربي ولكل من يتعامل مع المتغيرات العلمية والدينية في بلادنا.



الكتاب الثاني " فلسفة الخلق فيتناول الانعكاسات الفلسفية والميتافيزيقية لعلوم البيولوجيا والتى تجعل لدراسة البيولوجيا والتطور مذاقا خاصاً ممتعا لعله يعيننا على عبور البرزخ بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. ففي الوقت الذي عملت فيه مختلف العلوم الطبيعية على تأسيس وجودها المستقل عن الفلسفة بزغ سؤالان هل تركت العلوم أى دور للفلسفة عندما استقلت عنها ؟ واذا كانت العلوم قد تركت دورا بالفعل فلم لم تنه العمل برمته؟



ومع دخول القرن العشرين تبلور فرع فلسفي جديد للتعامل مع الأسئلة الوجودية وهو "فلسفة العلم" المزدهرة الآن والتى تتطلب من المتخصصين فيها التعمق في كل من العلم والفلسفة وعندما تعرف الفلاسفة على الإنجازات العلمية البيولوجية العظيمة أدركوا أنه قد أصبحت لديهم ثروة من المفاهيم الصالحة للتحليل الفلسفي مثل العلاقة بين آلية وغاية مختلف الأعضاء في جسم الكائن الحي ومثل دور المعلومات وانتقالها في ظاهرة الحياة ومثل مشروعية الهندسة الوراثية والتخليقية والاستنساخ وغيرها.



مثلما يحتل "مبدأ التطور" مركزا محوريا داخل فلسفة البيولوجيا وذلك لصلتها القوية بالأسئلة الوجودية حول الحياة مما جعلها نقطة جذب للنقاش العام وقد اكتسب التطور قدرة تفسيرية عالية للغاية لمعظم المفاهيم البيولوجية حتى قال عالم البيولوجيا التطويرية الشهير ثيودوسيوس دوبزانسكى - بحق- أن " لا شئ في البيولوجيا يمكن أن يكتسب معناه الا فى ضوء التطور.

لقد لعبت البيولوجيا دورا محوريا في اهتمام الفلسفة بالعلوم الطبيعية وقد قال دارون:" ان من يفهم قرد البابون سيثري الميتافيزيقيا أكثر من جون لوك وقد تحققت بالفعل هذه النبوءة.



لقد استطاعت دار النشر نيو بوك على مدار اكثر من 10 سنوات ،نشر الإنتاج الفكري والفلسفي والتعليمي لمعظم رموز الفكر في مصر مثل :-

الدكتور عمرو شريف ،الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتورة هدي درويش ، والدكتور باسل الطائي ، والدكتور نديم السيار والدكتور احمد سالم والدكتور عبد الباسط هيكل و يمني الخولي ومصطفي النشار واحمد فؤاد باشا ،وراقية الدويك ، حمادة علي ،

ا / رضا عبد السلام مدير اذاعة القرآن الكريم و د . محمد المسبكاوي ..وآخرون



وعلى أثر ذلك فازت نيوبوك للنشر والتوزيع على جائزة أفضل ناشر في مصر عن مجمل أعمالها سنة 2016 ، مقدمة من اتحاد الناشرين المصريين والهيئة العامة للكتاب ، وفي سنة 2024 هدفت نيوبوك إلى المشاركة الفعالة في المعارض المحلية والعربية والدولية وحضور جميع المؤتمرات المهتمة بنشر وتسويق الكتب.



نيوبوك تعرض مؤلفات د.عمرو شريف بصالة (1 ) جناح B51 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.