إرتفاع أسعار الخضروات والفاكهة أسواق البحيرة اليوم الثلاثاء

تعيش أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30يناير 2024، حالة من عدم الاستقرار، ارتفاع الأسعار نتيجة لقلة المعروضات، وعدم قدرة المزارعين علي حصاد الخضروات والفاكهة، بسبب الأحوال الجوية الغير مستقرة.

وتراوحت أسعار البسلة مابين 26إلي 28جنيها للكيلو ،بينما إستقرت أسعار البصل الأحمر والتي ترواحت مابين 18 إلي 20جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البصل الأبيض مابين 12 إلي 14جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الطماطم مابين 9 إلي 10جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار مابين 11 إلي 12جنيها للكيلو، والفلفل البلدي مابين 15إلي 18جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين27إلي 30جنيها للكيلو.

الليمون ب20 جنيها

وتراوحت أسعار الليمون مابين 18 إلى 20 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 8إلي 9جنيهات للكيلو، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 5إلي 6جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار البطاطس مابين 8 إلي 10جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 9إلي 10جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 9 إلي 10 جنيهات

وفي أسواق الفاكهة للكيلو، تراوحت أسعار البرتقال مابين 10 إلي12جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اليوسفي من 9إلي 10جنيهات للكيلو ,وتراوحت أسعار المانجو مابين 40إلي 45جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 40إلي 45جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 12إلي 15جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 30إلي 35جنيها للكيلو .