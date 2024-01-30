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الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

ياسر صبحي: الصناعات المصرية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة

ياسر صبحي
ياسر صبحي

 

الطموح والنجاح لم يأتِ وليد الصدفة اتخذ رجل الأعمال المصري ياسر صبحي، هذا المنطلق وحقق نجاحا كبيرا في صناعة الأثاث في مصر.

ويعمل ياسر صبحي في مجال تصنيع وتوزيع الأثاث المكتبي عالي الجودة.

واستطاع ياسر صبحي أن ينمي مجاله ويتطور فيه ويكون ناجحا في صناعة الأثاث في مصر.

وتتميز منتجاته بالجودة العالية والتصميم العصري، مما يجعلها مفضلة للعديد من الشركات والمؤسسات.

وعن الصناعات المصرية، فهي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، يعزى هذا التطور إلى طموح الشباب المصري ورغبتهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز الصناعات المحلية، ويقوم الشباب بتأسيس العديد من الشركات الناشئة والمبتكرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة الأثاث.

ويسهم طموح الشباب المصري في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ويعكس الروح الإبداعية والريادية.

الجريدة الورقية