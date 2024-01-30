جولة لمحرري شئون الطيران لتفقد أعمال التطوير بمباني الركاب بمطار القاهرة الدولي

تزامنًا مع الاحتفال بعيد الطيران المدنى المصرى ال٩٤، نظمت وزارة الطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، جولة تفقدية لمحرري شئون الطيران لمتابعة أعمال التطوير الشاملة بمطار القاهرة الدولي والتي جاءت في ضوء استراتيجية التطوير والتحديث التي تتبناها وزارة الطيران المدني من أجل تقديم أعلى جودة من الخدمات للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي؛ وقد شملت الجولة تفقد أعمال التطوير الجارية بمبنى الركاب رقم (١)، والتى تضمنت رفع كفاءة صالة الوصول (١) ومنطقة الترانزيت العلوي بجانب رفع كفاءة جميع الأعمال الكهربائية والتكييفات و الديكورات الخاصة بالأسقف المعلقة والحوائط، وتزويد الصالة بأحدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة، و تحديث جميع شاشات عرض رحلات الطيران وتوقيتاتها وأماكنها.



كما تضمنت الجولة اعمال تطوير صالة الوصول رقم (3) بمبنى الركاب رقم (١) حيث تم تطوير أنظمة الشبكات والسماعات الصوتية ومخارج كاميرات المراقبة والساعات المركزية وخدمة Wireless



هذا بجانب تفقد أعمال التوسعة الجزئية لصالة السفر الدولي بمبنى الركاب (١) بمساحة ما يقرب من 570 م2 من الجهة الموجودة أمام ساحة انتظار السيارات لتكون منطقة مكيفة مزودة بكافة وسائل الراحة

بالإضافة إلى أعمال توسعة منطقة السفر الدولي والمطاعم بمبنى الركاب 3 لتصبح منطقة مطاعم واستراحات خاصة لركاب الترانزيت



ومن منطلق حرص واهتمام الوزارة على راحة الركاب تم توفير ماكينات لتغليف الحقائب، فضلًا عن تحديث كافة دورات المياه وأماكن الصلاة وتحديثها على الطراز الإسلامي بكافة المباني.



هذا وتضمنت الجولة تفقد أعمال تطوير الاستراحات بمبانى الركاب الثلاثة بدءا من استراحة الدرجة الأولى بالترانزيت العلوى بمبنى الركاب رقم (1) والاستراحة الحكومية بمبنى الركاب رقم (٣)، كما تم تجديد استراحة (CAC VIP LOUNGE E)، عن طريق تقسيمها إلى استراحة رئيسية، وأخرى للمدخنين، بالإضافة إلى تخصيص منطقة(Relaxing area) للركاب.

ويأتى ذلك فى إطار حرص واهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى على تقديم أعلى وسائل الراحة والرفاهية للركاب والمسافرين عبر المطار بكافة مباني الركاب على أن تكون تلك الاستراحات موزعة بكافة المواقع بمباني الركاب حيث تم إنشاء استراحات جديدة منها استراحة جديدة ب (Finger G) بمبنى الركاب رقم (٣)، بالإضافة إلى تزويد جميع الاستراحات بخدمة الإنترنت المجاني (Wi Fi) ومنطقة لألعاب الأطفال Kids Area؛ هذا إلى جانب تجهيز فندق (CAC) بموقع متميز بمبنى الركاب رقم (٢) لتقديم أعلى مستويات الراحة والهدوء للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي بما يضاهي الفنادق المشهورة بالمطارات العالمية، بحيث يحتوي على عدد (١١) غرفة منهم (٥) غرف فردي single ، و (٦) غرف مزدوجة Double بطاقة استيعابية تصل إلى (١٧) سرير لخدمة ركاب الترانزيت بمبنى الركاب رقم (٢)، وجاري التنسيق لنقل ركاب الترانزيت من مبنى الركاب رقم (٣) إلى مبنى رقم (٢) وتقديم جميع الخدمات لراحة الراكب والذي من المنتظر تشغيله في الفترة المقبلة.



هذا وقد تم تنظيم زيارة إلى متحف الآثار بمبني الركاب رقم (٢) و (٣) والذي تم افتتاحه في إطار التنسيق بين وزارتي السياحة و الطيران المدنى لترك انطباع إيجابي للراكب عن تاريخ مصر وتراثها بداية من العصر الفرعوني وصولا لعصر الدولة الحديثة، حيث يحتوى على قطع أثرية قيمة تعبر عن تاريخ مصر عبر العصور.

وفى نهايه الجولة،، تم عرض فيلم وثائقى تضمن استعراض تاريخ نشأة الطيران المدني المصري ، هذا بالإضافة إلى عرض صور تاريخية بمناسبة العيد ال٩٤ للطيران المدنى المصرى على أكبر شاشة إعلانية خماسية الأبعاد بتقنية (5D) الوحيدة الموجودة في مصر؛ والتي تم تركيبها بين واجهتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم( 2)، حيث تقدم الشاشة خدمات إعلانية مبتكرة من خلال تجربة بصرية مميزة تواكب أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال.