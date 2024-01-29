رسميًا.. طنطا يُعلن انتقال محمد عاطف الي نادي الزمالك

أعلنت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي برئاسة المحاسب فايز عريبي عن موافقتها علي إنتقال معاجم ولاعب وسط الفريق محمد عاطف الي صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت لجنة الكرة بنادي طنطا والتي تضم المحاسب محمد ابو فريخة نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار محمد صدقي امين الصندوق والدكتور أحمد شمس قد تلقت عدة عروض في الفترة الماضية من عدد من اندية الدوري الممتاز تطلب فيه ضم اللاعب صاحب ال ٢٢ عام وكانت الموافقة علي عرض الزمالك الأكثر جدية والذي جاء ايضا متماشيا مع رغبة الاعب واللجنة لما يتمتع به نادي الزمالك من شعبية كبيرة عربيا ومحليا وإفريقيا

وقد إنضم محمد عاطف الي صفوف طنطا بداية الموسم الماضي قادما من صفوف نادي بطليم وقد بدأ مشوارة في قطاع الناشئين بنادي الاسماعيلي

وقد وجه اللاعب الشكر لإدارة النادي علي تحقيق حلمه بالإنضمام الي نادي الزمالك واحد من أهم القلاع الرياضية الكبري