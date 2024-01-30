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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ضياء السيد: فيتوريا ضعيف الشخصية ومشروعه وهم ولا توجد محاسبة

فيتوريا
فيتوريا

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن سبب فشل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الحالية، هو أن التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي، منذ البداية كان خاطئ.

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وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تم الترويج عن فكرة المشروع مع فيتوريا، ولكن أين هو المشروع؟ حتى تتم المحاسبة والمشروع وهم خاصةً أنه لم يقدم أي شئ".

وأضاف أمير هشام: "بعد خسارتنا مباراة نيجيريا أثناء تولي المهمة مع كيروش، تم عرض عقدنا لوسائل الإعلام، ويجب المعاملة بالمثل مع فيتوريا الذي فشل بشكل ذريع، والمباريات التي خاضها كانت سهلة وتقييم المدير الفني بطولة أمم إفريقيا والوصول إلى كأس العالم".

وقال مدرب منتخب مصر السابق: "فيتوريا لم يدرب أي فريق افريقي أو أي منتخبات وبالتالي هو لا يملك أي خبرات، وعدم إظهار مشروع المدرب للإعلام أو محاسبته من أسباب الفشل، ولم يدخل أي عنصر جديد لصفوف المنتخب سوى محمود حمادة صاحب الـ31 عامًا".

واختتم: "لم اتفاجئ من المستوى المقدم أو الصدمة، بسبب عدم وجود مدرب صاحب خبرات قادر على قيادة الفريق، أو التعامل مع المباريات بشكل جيد أو الظروف المتغيرة وهو شخصية ضعيفة ومترددة ومضطربة".

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