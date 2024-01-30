الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يبدأ اتصالاته لعودة علي لطفي لصفوفه

على لطفي
على لطفي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي بدأ اتصالاته مع نادي زد، من أجل عودة علي لطفي حارس مرمى الفريق على سبيل الإعارة.

إقرأ أيضًا..

txt

الأهلي يتراجع عن صفقة محمد أبوجبل.. والسبب كهربا

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "السويسري مارسيل كولر المدير الفني لم يكن مرحب في البداية بعودة لطفي، ولكنه هو الخيار الأوحد أمام النادي في الوقت الحالي، بعد مغالاة سيراميكا كليوباترا في طلباته للتنازل عن محمد بسام خلال الميركاتو الشتوي".

وأضاف أمير هشام: "مجلس إدارة الأهلى سوف يعقد جلسة مع إدارة نادي زد عقب نهاية عزاء العامري فاروق، وسيكون علي لطفي حارسًا للفريق في يناير الجاري".

مواد متعلقة

موعد لقاء الأهلي وشباب بلوزداد بأبطال أفريقيا

رسميا.. البنك الاهلي يعلن ضم حارس الداخلية

شوبير يعلن انتقال أبو جبل لـ الأهلي

موعد لقاء الأهلي المقبل بدوري أبطال أفريقيا

غدًا .. الأهلى يتلقى واجب العزاء في وفاة العامري فاروق

الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم نجم الأهلي

الجريدة الورقية