ضياء السيد: فيتوريا يفتقد للخبرات ولا يليق بمنتخب مصر

قال الكابتن ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يفتقد للخبرات ولا يليق بمنتخب مصر، ولم يكن واثقًا من نفسه طول فترة بطولة أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن غرابة الموقف إن مدير فني بعد سنة ونصف من تواجده بين صفوف منتخب مصر لم يعرف توظيف اللاعبيين.

وأوضح «السيد» خلال لقائه عبر برنامج «كان 2023» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لايليق بمنتخب مصر، أن يكون لديها مدير فني مهزوز بهذا الشكل، وأنه لم يستطيع إدارة فريق، ولم يستطع أيضًا وضع تشكيلة مناسبة لكل مباراة قائلا :«لديه إصطاف ضعيف بإستثناء الرجل المصري أيمن عبد العزيز».

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق، أن 90% من قرارات فيتوريا كانت خاطئة، وخسارة منتخب مصر في مباراة سهلة، مثل مباراة الكونغو تعد قدرة الله سبحانه وتعالي لكشف فشله، وإدارته قائلأ:«اللي حصل دا كان مؤجل عن كل الفترة التي قضاها».