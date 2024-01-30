البلوجر عبد الرحمن القبندي : السفر يمنح الإنسان الخبرة لمواجهة تحديات الحياة

أكد البلوجر عبد الرحمن القبندي أن الكثير منا لا يدرك فوائد السفر المختلفة، فالكثير من الأشخاص يظن أن السفر يساعد في الترفيه فقط، وتقتصر فوائده على ذلك، إلا أن السفر له الكثير من الفوائد المتعددة.

وأضاف البلوجر عبد الرحمن القبندي أن فوائد السفر تتمثل فى التالي:



*السفر يساعد المرء في التخلص من ضغوطات الحياة، والترويح عن النفس.

*يساعد في تحسين الحالة المزاجية والنفسية، والاستمتاع بالمناظر الخلابة والمساحات الخضراء، والبحار التي تساعد في إدخال السرور إلى القلب.

*المساعدة على التفكير الإبداعي، وتحفيز العقل للتفكير بصورة إيجابية.

*تحصيل العلم من خلال توسيع مدارك الإنسان، واكتساب الخبرة والمعرف في مختلف المجالات في الحياة.

*المساعدة في تطور الشعوب والعمل على رقيها فهناك من يلجأ إلى الأماكن المختلفة لطلب العلم والحصول على المعرفة في المجالات غير المتاح دراستها في البلد الذي يسكنه.

*يساعد السفر في توسيع الرزق؛ حيث يسافر بعض الأشخاص لإيجاد فرص عمل ملائمة.

*وبهذا يتمكن الأشخاص من الحصول على سبل الرزق المختلفة.

*مواجهة التحديات المتعددة وهي من أهم فوائد السفر للرجل لأنه يكتسب الخبرة لمواجهة مختلف التحديات التي يمكن مواجهتها في الحياة.

*المساعدة في تعزيز قدرات الإنسان على اتخاذ القرارات المختلفة.

*يساعد الإنسان علي تكوين الصداقات الجديدة مع الأشخاص الذين يلتقي بهم في الغربة، حيث يكونوا هؤلاء الأصدقاء خير سند إلى بعضهم البعض أثناء الابتعاد عن الأهل والأقارب.

*يساعد في اكتساب الإنسان بعض العادات الجديدة بفضل معرفة الأشخاص الجديدة ذات الطباع المختلفة.

*ويلتقي المسافر بالأدباء، والمثقفين، والعقلاء، وبالتالي يساعد ذلك في سمو طباع الإنسان.

*ومن أهم فوائد السفر والسياحة أنه يساعد في اكتساب المهارات المختلفة، بالإضافة إلى تعلم اللغات الجديدة.

*المساعدة في اكتساب الخبرات وتبادلها مع الأشخاص الذين يمتلكون الثقافات المختلفة.

*تقوية العلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء والأقارب الذين يسكنون في البلد نفسه في الغربة، وبهذا يصل المسافر رحمه، ويكتسب رضا المولى عز وجل.

*لا يرد الله سبحانه وتعالى دعوة المسافر، ولهذا ينبغي أن يكثر المسافر من الدعاء لنفسه وأقاربه.

*حيث يطلب المسافر من المولى عز وجل توسيع رزقه، وتسهيل كافة الأمور التي يقوم بها، وتيسير أحواله.

*يتعلم الإنسان مرونة التعامل مع المواقف المختلفة التي يتعرض لها خلال الغربة.

*زيادة القدرة على التكيف مع الأوضاع الجديدة التي يواجها في الغربة.

*تتمثل أهم فوائد السفر في تعلم الإنسان للتسامح مع الأخرين؛ وذلك بسبب الثقافات والعادات المختلفة للأشخاص.

*زيادة قدرة المسافر واكتساب مهارات الإدراك وعدم التعامل مع الأشخاص بتعصب.

واختتم البلوجر عبد الرحمن القبندي حديثه قائلا: أن هناك فوائد للسفر في القرآن أيضًا وهي كالتالي:

*السفر لطلب العلم حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة:" فَلَوْلَا نَفَرَ منْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ".

*السفر من أجل التجارة حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء:" وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا".

*السفر من أجل السياحة حيث يقول سبحانه تعالى في سورة الملك:" هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".