علي الحجار يُعلن عبر "الوفد" ملحن أغنية افتتاحية جميع حفلات "100 سنة غنا"

كشف الفنان علي الحجار، عن تفاصيل أولى حفلات مشروع "100 سنة غنا"، المقرر عرضه يوم 14 فبراير المقبل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، لافتا إلى أن كل حفل يكون من تلحين أحد عظماء الفن والغناء بتوزيع معاصر مع الحفاظ على اللحن الأصلي، لذا تم اختيار موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، على أن يكون ملحن الحفل الأول والذي تجمع ألحانه جميع طوائف وفيات المجتمع.

وقال الفنان على الحجار، خلال ندوة "جريدة وبوابة الوفد" لتكريمه والاحتفال لانطلاق مشروع "100 سنة غنا"، إن الحفلات ستشهد جزء أوبريت درامي يعبر عن اللحن والأغنية التي تُعرض، وذلك بمشاركة مجموعة من شباب الجيل الصاعد، معلقا بأن نجله الفنان الشاب أحمد علي الحجار يساهم في جميع حفلات مشروع "100 سنة غنا" بتلحين أغنية الافتتاحية لكل حفل.



وعلق، الحجار، على موهبة نجله أحمد، قائلا: "مطمئن على مشوار أحمد الفني لأنه حصل على الكثير من المعارف من جده الفنان إبراهيم الحجار، الذي كان يحفظه بالألحان وهو في عمر ست سنوات، والتحاقه بمعهد الموسيقي ومن ثم التحق بكلية بيركلي الأمريكية للموسيقى، كونها من أهم الكليات المتخصصة في التعليم الموسيقي على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه رجل وفنان يعتمد عليه حيث كمل دراسته بالخارج دون أن يكلف الأسرة مبالغ مادية وكان يعمل بجانب دراسته، فضلا عن المنح الذي يحصل عليها نتيجة تفوقه، لذلك "مش قلقان عليه" .

وجدير بالذكر أن مشروع "100 سنة غنا" يعرض بالتعاون مع وزارة الثقافة تحت قيادة الدكتورة نيفين الكيلاني، ودار الأوبرا برئاسة د.خالد داغر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير المقبل على خشبة المسرح الكبير، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي هشام جبر.

ومن المقرر أن يشدو النجم علي الحجار بباقة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بتوزيعات أوركسترالية جديدة صنعها الموسيقار هشام جبر، مع الاحتفاظ بالألحان الأصلية للأعمال منها "اسمح وقولي، لا مش أنا ال أبكي، يا اللي هجرت الروح، من قد ايه كنا هنا"، والاحتفالية تتضمن استعراض مسرحي مميز من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عصام السيد.

