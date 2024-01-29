"روسيا اليوم" ينشر استجواب النائب أيمن محسب حول إخفاق المنتخب في أمم أفريقيا

حرص موقع روسيا اليوم على نشر الإستجواب الذي قدمه تحركن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلاميه وذلك بعنوان عاجل في مصر بعد خروج منتخب البلاد من بطولة أمم إفريقيا

وتقدم عضو مجلس النواب المصري أيمن محسب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن إخفاق المنتخب المصري لكرة القدم في البطولة الإفريقية.

وتقدم البرلماني المصري بطلب إحاطة بعد الأداء المتواضع الذي ظهر به المنتخب، ومحاسبة المسؤول عن التعاقد مع المدرب فيتوريا الذي يتقاضي 2 مليون و400 ألف دولار سنويا رغم أنه لم يقدم شيئا للفريق القومي حتى الآن، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام.

وقال محسب، في طلبه، هناك حالة من الصدمة أصابت جمهور كرة القدم بعد خروج المنتخب المصري من بطولة الأمم الإفريقية، بعد أداء شديد التواضع على مدار 4 مباريات، وهو أمر يجب أن نتوقف عنده خاصة أن هذه اللعبة هي اللعبة الشعبية الأولى في مصر والتى تحظى بدعم كبير على كل المستويات.