سكرتير عام شمال سيناء يوجه بتركيب عدادات كودية للمصالح الحكومية

وجه اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء بتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع في المصالح الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات المركزية ورؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة، على ضرورة التزام المديرات والمصالح الحكومية بالمحافظة باستبدال العدادات الميكانيكية للكهرباء والمياه بعدادات كودية مسبوقة الدفع للحفاظ على المال العام.

واستعرض الغندور خلال الاجتماع المصالح الحكومية التي تم تركيب عدادات مسبوقة الدفع بها، مشددًا على ضرورة انتهاء باقي المديريات وما يتبعها من إدارات من تركيب العدادات مسبقة الدفع وإخطار المحافظة بذلك.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلي أن المستشفيات هي الوحيدة المستثناه من تركيب عدادات مسبقة الدفع لوجود معامل ولقاحات وأمصال وغرف عناية مركزة وفائقة.

وشدد سكرتير عام المحافظة علي أن تكون جميع عدادات الكهرباء في مختلف الجهات كودية مسبوقة الدفع والقيام بفصل الوصلات المخالفة وعدم عمل أي ممارسات لأي جهة، موجهًا بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتضافر كافة الجهود وزيادة وعي المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة، وترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي كل قطرة مياه.

كما ناقش الاجتماع منظومة الكارت الذكي للوقود ( السولار والبنزين ) بجميع المديريات والإدارات التابعة بالمحافظة لتحقيق الرقابة على الاستهلاك ، علي أن يتم مراجعته بصفة مستمرة حفاظا على المال العام .