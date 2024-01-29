وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية يتفقدان القافلة الطبية الموسعة بقرية بدواي

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة سها جندي وزيرة الهجره وشئون المصريين بالخارج اليوم الاثنين بتفقد القافلة الطبية الموسعة متعددة التخصصات بقرية بداوي التابعه لمركز المنصوره بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين .

وأشار " المحافظ " الي أن الرئيس السيسي أمر بتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطن المصري البسيط في كل شبر علي أرض مصر وبالأخص في القري الأكثر احتياجا والأسر الأولي بالرعاية والقضاء علي قوائم الانتظار ، بالإضافة إلي القري التي يوجد بها نسبة هجره غير شرعية كبيرة .

وقال " مختار " خالص الشكر والتقدير لوزيرة الهجره ولمؤسسة راعي مصر علي تقديم كافة أوجه الرعايه الصحيه بالمجان للمواطنين ضمن برنامج " مراكب النجاه " في القري الأكثر هجره بطرق غير شرعيه بالدقهليه .

ومن جانبها اشادة " وزيرة الهجره " بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسة راعي مصر للمواطنين خاصة أنها عضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤكدة أن دور المجتمع المدني الجاد فاعل وهام في نجاح المبادرات القومية الكبرى، لافتة إلى مشاركة سيادتها في سبتمبر الماضي في افتتاح مؤسسة راعي مصر لـ 11 عيادة طبية متنقلة لخدمة قرى مصر الأكثر حاجة، والتي ساهم فيها عدد من الأطباء وأبناء مصر من المصريين بالخارج من أستراليا متبرعين للمؤسسة.

كما أشادت الوزيرة بالخدمات الطبية المقدمة في القافلة والتخصصات المتوفرة بها لعلاج المرضى الأكثر احتياجا، مؤكدة أن التعاون مع وزارة الهجرة في للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية أمر مهم ومثمر، بالإضافة لتنظيم شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة في إطار مبادرة "مراكب النجاة" لصالح أهالي القرى الاكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، ضمن خطة تنفيذية لتحقيق توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة أعمال للشباب، بما يحقق تنمية مستدامة تساعد في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت السفيرة سها جندي أن القافلة تأتي تفعيلاً لدور مؤسسة راعي مصر في خدمة المجتمع وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في خدمة القرى الأكثر احتياجاً، حيث تستهدف القافلة خدمة أهالي قرية بدواي من خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات، مشيرة إلى أن راعي مصر واحدة من المؤسسات التي تقدم الكثير من الدعم من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

والجدير بالذكر أن وزارة الهجرة تتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، من خلال تقديم خدمات طبية بواسطة قوافل علاجية بالمجان لعدد كبير من المواطنين من أهالي المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مثل الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقرية الحرجة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، وبعض قرى النوبة بأسوان، وقرية كريم بساط الدين مركز شربين بالدقهلية، وعدد من قرى محافظة الفيوم.