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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر الإمارات

الزمالك
الزمالك

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

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وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي  بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

وكان الزمالك شارك من قبل في دورة الوحدة الودية التي أقيمت بأبوظبي قبل المشاركة في دورة دبي للتحدي التي توج بلقبها.

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