ياسر حمد ينضم إلى تدريبات الزمالك خلال أيام

بعد خروج منتخب فلسطين من ربع نهائى آسيا

تعاقد نادى الزمالك مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد والذي يحمل أيضا الجنسيه الأسبانيه مدة موسم ونصف ومن المقرر أن ينضم رسميا خلال أيام إلى تدريبات الفريق الأول بعد إنتهاء مهتمه مع منتخب فلسطين الخروج من دور ربع النهائي على يد قطر فى أمم آسيا وهى صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب عقده مع القادسيه الكويتي.

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من ناحيه أخرى غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار دبي في طريقها عائدة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.



وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

وكان الزمالك شارك من قبل في بطولة دورة الوحدة الودية التي أقيمت بأبوظبي قبل المشاركة في دورة دبي للتحدي.