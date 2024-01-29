لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع القوات وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

وفاة عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالإسكندرية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء " عنصر إجرامي شديد الخطورة - من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة -سبق اتهامه فى عدد (3) قضايا " قتل – شروع فى قتل - سلاح نارى " ومطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق النيران على ضابط شرطة بالمنوفية أثناء محاولة ضبطه) وذلك بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية .

تم استهدافه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تخلص شاب من حياته، وعثر عليه مشنوقًا من رقبته أعلى سطح منزله بقرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أهالي قرية ميت تمامة ، بعثورهم على جثة شاب مشنوقًا من رقبته بسطح منزله.

وعلي الفور ، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب يدعى «محمد.ر.ح»، ويبلغ من العمر 25 سنة، عامل، مقيم بقرية ميت تمامة، وبسؤال والدته وتدعى «ف.ال.م.» 49 سنة، أقرت بأنها فوجئت بالجيران يبلغوها بأن ابنها معلق بحبل من رقبته أعلى سطح المنزل، وباستطلاع الأمر، وجدت نجلها معلقًا من رقبته بحبل غسيل في سطح المنزل بالطابق الثالث غير مكتمل الإنشاء، وأضافت أن نجلها كان دائم تعاطي المواد المخدرة ، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في الحادث.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي ، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات ضباط المباحث حول الواقعة وملابساتها.