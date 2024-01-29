الثلاثاء 30 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الداخلية يستعيد الزنفلي ويضم زياد طارق من إنبي

محمود الزنفلي
محمود الزنفلي

إستعاد نادي الداخلية خدمات حارسه محمود الزنفلي بعد ساعات من فسخ تعاقده وإنتقاله لصفوف البنك الأهلي.

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رسميا.. البنك الاهلي يعلن ضم حارس الداخلية

وتراجع البنك الأهلي عن ضم الزنفلي بعد فشل صفقة إنضمام محمد أبو جبل للاهلي بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية.

وكان الزنفلي قد سدد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الداخلية من أجل الرحيل لتتم إعادة المبلغ من جديد اليوم بعد عودته لصفوف النادي.

كما نجح الداخلية في إتمام التعاقد مع زياد طارق لاعب وسط إنبي على سبيل الإعارة في إطار التدعيمات التي يجريها مجلس غدارة النادي استعداداً لإستئناف منافسات بطولة الدوري.

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