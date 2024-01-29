الثلاثاء 30 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كيربي: بايدن يدرس كل الإمكانيات للرد على الهجوم في قواتنا بالقرب من حدود الأردن

جون كيربي
جون كيربي

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي عدم الرغبة في استباق قرار الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية بشأن الرد على الهجوم على قواتنا.

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهجوم على القوات الأمريكية قرب حدود الأردن مختلف عن سابقيه بسبب وجود 3 قتلى وعدد كبير من المصابين، مضيفا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس كل الإمكانات للرد على استهداف قواتنا قرب حدود الأردن.

 

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كيربى: إسرائيل شهدت يوما مروعًا لعدد الجنود القتلى

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كيربي: لا تعاون بين حماس وكوريا الشمالية

 

أما عن الوضع في غزة فقال كيربي خلال المؤتمر الصحفي على إنه لا يوجد اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة حاليا لكن المحادثات تجري بشكل جيد، لافتا أن مناقشات الهدنة في غزة بناءة ويتم السعي من أجل التوصل لأطول مدة ممكنة للإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين، مشيرًا إلى أنه يتم التحقيق بشفافية في ضلوع عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.

 

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