كاتب جنوب إفريقي: تصعيد إسرائيل في غزة بعد قرارات "العدل الدولية" إهانة للعالم
قال بيت ماهاشا رامبيدي رئيس تحرير صحيفة "أفريكان تايمز"، إنّ ما يحدث في قطاع غزة في الوقت الراهن دلالة كبيرة على أن إسرائيل وبنيامين نتنياهو لا يحترمان قرارات محكمة العدل الدولية وإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وأضاف رامبيدي، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بعد أن رأينا ما فعلته محكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال وهو أمر يتعلق بما يحدث على أرض الواقع بشكل كبير، ولابد أن نضع في الحسبان كل الخطوات الإيجابية التي اتخذتها عواصم كثيرة مثل القاهرة وجوهانسبرج".
وتابع رئيس تحرير صحيفة "أفريكان تايمز": "المحكمة أصدرت قرارات تلزم نتنياهو باتباع وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ولكن في الوقت ذاته، يذكر نتنياهو أنه يدافع عن بلاده ضد حماس، ولكن قرارات محكمة العدل الدولية كانت تهدف إلى وقف الحرب ومعالجة أمر الحرب بشكل مختلف وصولا إلى التهدئة، وكان لابد من احترام كل هذه القرارات واتخاذ كل التدابير بشأن وقف معاقبة الشعب الفلسطيني بالمذابح والإبادات الجماعية، لكن إسرائيل لا تحترم رغبة المجتمع الدولي".
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