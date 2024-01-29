محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.87%

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87% بحضور أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حيث تقدم للامتحانات 189 ألفا و766 طالبا بالإدارات التعليمية وحصل منهم علي الحد الأدنى للنجاح 152 ألفا و973 طالبا.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:-

فى المركز الأول ( الهرم ) الثانى ( الدقي ) الثالث ( العجوزة ) الرابع ( ٦ اكتوبر) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس (الصف)، السابع ( الوراق )، الثامن ( جنوب الجيزة )، التاسع ( العمرانية ) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر (البدرشين )، الثانى عشر (العياط )، الثالث عشر ( حدائق اكتوبر) ، الرابع عشر ( منشاة القناطر) ، الخامس عشر (أطفيح) ، السادس عشر ( بولاق الدكرور )، السابع عشر ( الحوامدية ) ، الثامن عشر ( كرداسة )، التاسع عشر (اوسيم)، العشرون ( ابو النمرس ) والحادي والعشرون ( الواحات البحريه)

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 96.85%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59 % للمكفوفين.

ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وأولياء الأمور متمنيناً لهم دوام النجاح والتفوق.