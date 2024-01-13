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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. سيكو فوفانا يسجل أسرع هدف في المواجهات الافتتاحية

بوابة الوفد الإلكترونية

وقع سيكو فوفانا لاعب منتخب كوت ديفوار على أول أهداف بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وذلك أمام غينيا بيساو.

وجاء هدف فوفانا في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة من تسديدة قوية منحت الأفضلية للأفيال.

ويعد هدف فوفانا هو الأسرع في المواجهات الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية بعد (4 دقائق) منذ سولومون شيفيراهو مع إثيوبيا ضد أوغندا في 29 فبراير 1976.

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بدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا

في الدفاع: ويلفرد سينجو، عثمان دياموند، إيفان نديكا، كونان

في الوسط: فرانك كيسي، إبراهيم سانجاري، سيكو فوفانا

في الهجوم: جيرمي بوجا، فيليبي كراسو، جوناثان بامبا.

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