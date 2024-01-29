محافظة القاهرة تنظم حفل تجهيز 400 عروسة 

أقامت محافظة القاهرة تحت رعاية اللواء خالد عبد العال حفل تجهيز 400 عروسة بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدنى بمركز شباب القاهرة الجديدة.

وأكد اللواء خالد عبد العال أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور المجتمع المدني باعتباره أحد الدعائم الرئيسية الشريكة مع مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين..



الدولة المصرية شهدت خلال العشر سنوات الماضية طفرة في دور المجتمع المدني

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية شهدت خلال العشر سنوات الماضية طفرة في دور المجتمع المدني وزخمًا كبيرًا في حجم برامجه ومبادراته التنموية والمجتمعية الفعالة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين على نحو ملموس ، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تسعى جاهدة بالمشاركة مع كافة الجهات المعنية لتحقيق المحاور الشاملة لرؤية مصر 2030 وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح فى المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال سعيًا لتحسين جودة حياة المواطنين في الجمهورية الجديدة.



وأضاف محافظ القاهرة أن هذا المشروع الخيري التطوعي لا يسهم فقط في إدخال السرور والبهجة على 400 فتاة من خلال تقديم التجهيزات اللازمة، بما يحقق قيم التكافل المجتمعي، بل إنه قد أصبح ظاهرة ناجحة تنمو وتتسع لتشمل فئات جديدة أولى بالرعاية مثمنًا جهود رجل الأعمال الكويتى محمد الكندري لرعايته الحدث للعام الثانى على التوالى من خلال جمعية "حنان الدنيا" التى ترأسها هالة الخولي ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين .

يذكر أن أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه سيتم توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة ستقوم بتوفير 58 أوتوبيس لخدمة زوار معرض الكتاب تغطى معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض.



وأوضح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام أن هذه الأتوبيسات ستضع لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالا على المعرض للحد من أي زحام داخل مواصلات معرض الكتاب بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر.



وأشار رئيس هيئة النقل العام إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات ، والخط الثاني يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.