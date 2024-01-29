بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار يلا شوت

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا ، وبث مباشر مباراة كوت ديفوار والسنغال اليوم الإثنين 29 يناير 2023، ضمن مواجهات دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 ، ووبالرغم من مساندة سلاحَي الأرض والجمهور لمنتخب كوت ديفوار، في مواجهته المرتقبة أمام نظيره السنغالي اليوم على ستاد تشارلز كونان، ضمن مواجهات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق ولن يمنح الأنصار أو الأرض الثقة والأفضلية لأفيال كوت ديفوار، بعد أن كانوا على مقربة من الخروج من الدور الأول، لولا لعبة الحسابات التي صعدت بمنتخب الدولة المنظمة لثُمن نهائي البطولة القارية المرموقة والعريقة، ضمن أفضل ثوالث، بعد خسارته أمام نيجيريا بهدف دون رد، قبل سقوطه الكبير أمام غينيا الإستوائية برباعية، رغم البداية القوية بالتغلب على غينيا بيساو بهدفين في الافتتاح.

مشاهدة مباراة كوت ديفوار والسنغال في كأس أمم إفريقيا 2023 بث مباشر

بل إن الاتحاد الإيفواري قرر إقالة المدير الفني للأفيال جيان لويس جاسييه وإسناد المهمة لـ إميرسي فاييه بشكل مؤقت.

كل ذلك بجانب أن منتخب السنغال يمر بأحد عصوره الذهبية في الفترة الحالية، وترجم هذا الواقع بانتزاعه اللقب القاري لأول مرة في تاريخه في النسخة الماضية بالكاميرون، بجانب تأهله لكأس العالم بقطر وظهوره بقوة.

ويعتمد أليو سيسيه، المدير الفني الأفضل في تاريخ السنغال بالأرقام، على مجموعة من اللاعبين ليسوا فقط من ضمن الأفضل في إفريقيا بل في العالم، ومن المنتظر أن يدفع بأفضلهم ضمن التشكيل الأساسي لمباراة كوت ديفوار، مثل:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي- سيك- كيربين دياتا- إسماعيل جاكوبس.

خط الوسط: فيرموسو ميندي- بابي ماتار سار- إدريسا جانا جايي.

بث مباشر مباراة كوت ديفوار والسنغال في كأس أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة كوت ديفوار والسنغال اليوم الإثنين في قمة مباريات ثُمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 وتبدأ في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيف ملعب شارليس كونان باني مواجهة كوت ديفوار والسنغال.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السنغال وكوت ديفوار اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023

أعلنت القناة الجزائرية Programme National HD بفخر عن خطتها لنقل مجموعة كبيرة من مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بشكل مجاني عبر القمر الاصطناعي نايل سات، مما يمنح المشاهدين فرصة فريدة لمتابعة الأحداث والتشجيع على منتخباتهم المفضلة دون الحاجة إلى دفع أي تكاليف اشتراك.

تضمنت الخطة نقل 17 مباراة خلال مرحلة دور المجموعات، حيث سيتم تغطية جميع المباريات بكل حماس وتفاصيلها الرائعة، مما يسمح للجماهير بمتابعة المنافسة والتشجيع على فرقهم المفضلة. ومع دخول مرحلة الأدوار الإقصائية، ستزيد القناة من حصة البث إلى 8 مباريات، بما في ذلك مباراتين في دور ثُمن النهائي.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار بث مباشر

من بين هذه المباريات المهمة، ستكون مباراة السنغال ضد كوت ديفوار واحدة من الأبرز، حيث ستشكل هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا للفريقين في طريقهما نحو اللقب القاري. تأتي هذه المباراة بعد مباراة نيجيريا والكاميرون، ومن المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالتشويق.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود القناة الرامية إلى تقديم تغطية شاملة ومميزة لأبرز الأحداث الرياضية على الساحة الإفريقية، ودعم الرياضة والمشاركة الجماهيرية فيها. يعتبر هذا النقل المجاني فرصة رائعة للمشجعين للتواصل مع البطولة ومتابعة تطوراتها وتشجيع منتخباتهم المفضلة في رحلتها نحو التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2023.

قناة Programme Nationale HD عبر نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وكوت ديفوار اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023

قناة BeIN SPORTS AFCON 1 HD على عرب سات

التردد: 11585

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة BeIN SPORTS AFCON 1 HD على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة السنغال وكوت ديفوار أونلاين؟

تقوم قنوات بي إن سبورتس بنقل وإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر تطبيق TOD غير المجانيّ وفي حالة الاشتراك في التطبيق فستتمكن من مشاهدة المباراة وهو متاح عبر المتاجر الرسمية بأنظمة الأجهزة كافة مثل IOS والـAndriod وسيتم نقل المباراة عبر هذا الرابط.

موعد مباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

المباراة توقيت السّعودية توقيت الإمارات توقيت مصر القنوات الناقلة السنغال - كوت ديفوار 23:00 00:00

22:00 BEIN Sports HD 1 Max BEIN SPORTS AFCON 1 HD

ملعب المباراة: ملعب شارليس كونان باني

البطولة: كأس إفريقيا 2023 - الدور ثمن النّهائي

معلق المباراة: حفيظ دراجي

حكم المباراة: بييري أتشو

آخر 5 مواجهات بين السنغال وكوت ديفوار:

فوز السنغال: انتصار واحد

فوز كوت ديفوار: انتصار واحد

التعادل: 3 تعادلات