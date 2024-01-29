مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا

مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا ، ومنتخب كوت ديفوار يستعد اليوم لمواجهة منتخب السنغال، حامل اللقب لكأس أمم إفريقيا 2021، في مباراة مرتقبة على أرضه وأمام جماهيره. من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعتبر هذه المواجهة واحدة من أقوى مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي تقام حالياً في دولة كوت ديفوار.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للجدل، حيث يسعى منتخب كوت ديفوار إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم من البطولة. بينما يسعى منتخب السنغال إلى الدفاع عن لقبه وتحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة.

من المتوقع أن يكون الجمهور على موعد مع عرض كرة قدم رائع، حيث يتنافس الفريقان على المرور إلى مراحل البطولة المتقدمة. وسيكون للمباراة تأثير كبير على مسار البطولة، حيث سيحاول كل فريق الظفر بالفوز والتأهل إلى المرحلة التالية في المنافسة على اللقب.

بالنظر إلى قوة الفريقين وتاريخهما في البطولات القارية، فمن المتوقع أن تكون المباراة حماسية ومثيرة، وستشهد منافسة شديدة على أرض الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وكوت ديفوار اليوم في كأس أمم أفريقيا 2024

يستعد عشاق كرة القدم اليوم لمشاهدة المواجهة النارية في بطولة كأس أمم إفريقيا بين صاحب الأرض منتخب كوت ديفوار وحامل اللقب منتخب السنغال في مباراة نارية ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث يدخل منتخب السنغال المباراة بمعنويات مرتفعة وآمال كبيرة استنادًا على فوزه بالبطولة الماضية ويسعي للفوز لمواصلة رحلته والتأهل إلى دور الـ 8 من الكان.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار بث مباشر

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال فوز السنغال اليوم ستصبح المرة الأولي من 2019 التي تحقق الانتصار في أول 4 لقاءات بنسخة واحدة، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قنوات بين سبورتس باعتبارها الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 وسيتم بث مباراة السنغال وكوت ديفوار اليوم عبر التردد التالي:

تردد قناة bein sports MAX 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

مباراة كوت ديفوار ضد السنغال اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2024

يدخل منتخب كوت ديفوار في الجهة الأخرى هذه المباراة ضد السنغال بطموحات وآمال كبيرة بتحقيق الفوز وإقصاء منتخب السنغال من بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك بعد العودة التاريخية للبطولة بصعوده ضمن أفضل المنتخبات الحاصلين على المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وباعتبار الصعود بهذه الطريقة هي فرصة لمنتخب كوت ديفوار للتأهل مرة ثانية فمن الصعب أن يفرط منتخب كوت ديفوار في مكانه في دور الـ 8 لذا سنشاهد اليوم مباراة بأجواء حماسية شديدة بين كوت ديفوار والسنغال.

تاريخ مواجهة السنغال وكوت ديفوار

نود أن نعلمكم بأن المنتخبان التقيا في 4 مباريات سابقة، حقق منهم منتخب كوت ديفوار الفوز في مباراتين بينما فاز السنغال مباراة وحيدة وتعادل الأخرى، وأحرز لاعبو منتخب السنغال 5 أهداف فقط في شباك نظيره بينما سجل لاعبو منتخب كوت ديفوار 8 أهداف في مرمى منتخب السنغال.