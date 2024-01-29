أوقاف أسيوط تناقش فى الندوة الشهرية الرئيسية "ظاهرة الإدمان أسبابها وعلاجها"

أقامت مديرية أوقاف أسيوط الندوة الشهرية الرئيسية بعنوان: “ظاهرة الإدمان أسبابها وعلاجها” بجامع البقلي الكبير.

حضر الندوة الدكتور عاصم محمود قبيسي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وأحمد ماهر وكيل كلية العلوم جامعة أسيوط، والمستشار أسامة عبد المعز فرحات نائب رئيس محكمة نقض القاهرة. .

وتناول المتحدثون هذا الموضوع الحساس وهو ظاهرة الإدمان وأسبابه وعلاجه كلاً في مجال تخصصه.

وتحدث الدكتور عاصم القبيسي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط عن أهمية هذه الندوات ودورها في نشر الثقافة والتوعية بخطورة الإدمان وأضراره على الفرد والمجتمع. وذكر ما يدل على ذلك من القرآن والسنة النبوية الشريفة.

وأضاف «وكيل الوزارة» أن الشريعة تقتضي المحافظة على الكليات الست، ومن هذه الكليات حفظ العقل وحفظه من كل ما يضره. لا يخفى على أحد أن الإدمان والمخدرات بأنواعها تضر بالعقل وبقية أعضاء جسم الإنسان، ولا يقتصر الضرر على الفرد، بل يصيب الجميع.

واختتم الدكتور عاصم حديثه بقوله إن المدمن مريض ويجب علاجه، وهذه من محاسن هذه الشريعة السمحة التي تأخذ بيد الجميع. كما تناول المستشار أسامة عبد المعز الجانب القانوني وتأثير هذه الظاهرة على ارتكاب الجرائم، وأن حيازة أو حيازة أو حمل المواد المخدرة لأي سبب من الأسباب تحمل عقوبات قد تصل إلى الإعدام.

جدير بالذكر: أن هذه الندوة تأتي ضمن البرنامج الترويجي الجديد الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية في ديسمبر الماضي في كافة الاتجاهات تحت عنوان: “الندوة الشهرية الكبرى” والتي تقام شهريًا في المساجد الكبرى.