جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية شمبارة الميمونة

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، اليوم الاثنين،قافلة بيطرية لقرية شمبارة الميمونة بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، ضمن فاعليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وأليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

نُفذت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وذلك بمشاركة زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمي.

وخلال أعمال القافلة، تم الكشف على ٢٠٤ حالة حيوانات، ٢٠٩٢ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها، وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً ط، وذلك فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.