بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار يلا شوت اليوم
بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا
بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا ، وسيكون ملعب شارليس كونان باني شاهدًا على مواجهة قوية ومثيرة في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، حيث يتواجه منتخب كوت ديفوار، الذي يحمل لقب المضيف ويحظى بدعم الجماهير، مع منتخب السنغال، الحامل للقب وأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.
رغم تأهل كوت ديفوار لدور الـ 16، إلا أن مشواره في المجموعات كان مليئًا بالتحديات والصعوبات. فقد احتل المركز الثالث في مجموعته بفوز وحيد وهزيمتين، ومن ضمن هذه الهزائم كانت الخسارة الكبيرة أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 4-0 في الجولة الأخيرة. هذه النتائج الهزيلة أدت إلى إقالة المدرب جان لوي غاسيه، وتركت الفريق بأمل ضعيف في التأهل، ولكن سقوط غانا وفشل زامبيا في التأهل أعطى الأمل لكوت ديفوار للمضي قدمًا في البطولة.
ومع هذه النتائج المتذبذبة، يتوجب على منتخب كوت ديفوار التركيز والاستعداد بشكل جيد لمواجهة السنغال، فالتحدي لن يكون سهلاً. يأتي منتخب السنغال كواحد من المرشحين القويين للفوز بالبطولة، حيث نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال دور المجموعات، وهو الفريق الوحيد الذي فعل ذلك حتى الآن.
بالطبع، فرص كوت ديفوار لا تزال قائمة، وقد يظهر الفريق بأداء مميز ويفاجئ الجميع في مواجهة السنغال. يتوجب على الفريق الاعتماد على قوة ومهارة لاعبيه، والعمل بتكتيك مناسب للتغلب على الصعوبات التي قد تواجههم في المباراة.
بالنهاية، ستكون مواجهة كوت ديفوار والسنغال إثارة وتشويقًا للجماهير، وستحمل في طياتها تحديات كبيرة وفرصًا لكلا الفريقين للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.
تأمل كتيبة المدرب أليو سيسيه في الحفاظ على لقبها، ولا تبدو المهمة سهلة ولكن بالنظر إلى الإمكانات التي لدى زملاء ساديو ماني فالحلم يمكن أن يتحول حقيقة، ولكن في البداية ينبغي عبور بوابة صعبة مثل أصحاب الأرض المحملين بمعنويات ودعم جماهيري استثنائي لتعويض ما حدث في المجموعات.
القنوات الناقلة لمباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أفريقيا 2024
حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق كأس الأمم الأفريقية 2024، وستذاع جميع المباريات على شاشتها حصريًا في الوطن العربي من المحيط للخليج.
اضغط هنا لمشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار بث مباشر
اضغط هنا لمشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار بث مباشر
وستكون القنوات الناقلة لمباراة السنغال وكوت ديفوار في ثمن نهائي أمم أفريقيا هي باقة ماكس الأولى والثانية "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX".
تردد القنوات الناقلة لمباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أفريقيا 2024
يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2024 على شبكة بي إن سبورت على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات، من خلال الترددات التالية.
تردد قنوات بي إن سبورت ماكس
|القناة
|القمر
|التردد
|الترميز
|التصحيح
|beIN SPORTS MAX 1
|نايل سات
|12604 أفقي
|27500
|2/3
|سهيل سات
|10810 عامودي
|27500
|2/3
|beIN SPORTS MAX 2, 3
|نايل سات
|11013 أفقي
|27500
|2/3
|سهيل سات
|11547 عامودي
|27500
|2/3
كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أفريقيا 2024
ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2024 عبر الإنترنت من خلال وسيلة واحدة، وهي الاشتراك في تطبيق TOD.
موعد مباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2024
موعد مباراة السنغال وكوت ديفوار هو الإثنين الموافق 29 يناير 2024 على ملعب شارليس كونان باني.
وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.
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